Под Чугуевом остановили грузовик с древесиной: автомобиль и груз изъяли

Сегодня, 26 мая, утром в Чугуевском районе области правоохранители обнаружили грузовик с незаконно спиленной древесиной.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в 7:15 сотрудники группы реагирования патрульной полиции на автодороге Чугуев-Меловое остановили грузовой автомобиль «КАМАЗ», перевозивший древесину дуба.

Поскольку документы на древесину имеют некоторые различия, полицейские изъяли у 31-летнего водителя автомобиль и груз.

Следователи Чугуевского отдела полиции обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятый автомобиль и древесину.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также происхождение, законность перевозки древесины и сумма нанесенного ущерба.