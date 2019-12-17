Под Харьковом фермеры перекрыли трассу в знак протеста против рынка земли

Перекрыли движение на международной трассе в знак протеста. Сотни людей вышли на пешеходный переход на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Так харьковские аграрии присоединились к Всеукраинской акции протеста.

Это участок трассы международного значения Киев-Харьков-Довжанский в пригороде Харькова. Движение тут оживленное в обоих направлениях. Около половины одиннадцатого утра прямо на дорогу выходят несколько сот человек.

Виталий - фермер из Валковского района. Мужчина говорит: отечественные фермеры не смогут конкурировать с иностранцами, если те получат право покупать землю.

Виталий, участник акции протеста

У фермера нема коштів купити землю і дешевого кредита вряд лі буде. І те, що вони кажуть - під 5% , то якщо на 5 років дадуть, це 5 років працювати ні за шо, «в ноль». Ти собі працюєш, аби кредит віддати, не кажучи там - техніку купити, і все

В акции участвуют аграрии из разных районов Харьковщины. Опасения у всех одинаковые: большие холдинги и иностранные компании вряд ли будут заинтересованы в развитии села и его инфраструктуры.

Ольга, участница акции

Наприклад, у мене, в батьків, в чоловіка - у нас 5 паїв. Тоже здаємо в оренду, получаємо гроші. Ну це ж будуще, понімаєте , то я можу кожен рік получать

Владимир, участник акции

Приїхали… Все життя наші діди, прадіди воювали, щоб остояти свою землю. Щас шо? Прийдеться віддати так просто, по закону, це, я вважаю, неправильно. Продаж должна бути, але чисто українцям. І налажувать аграрну систему, а іноземці нас не спасуть і не допоможуть. Люди хотять робити на землі і будуть робити. Треба тільки допомогти державі, і все получиться

На время акции протеста полиция перекрыла движение. Образовались пробки. Машины в обе стороны пропускали через дорогу на заправке. Водители к неудобствам относятся по-разному.

Игорь, водитель

Ну, естественно, а зачем это устраивать, люди на работу едут, спешат зарабатывать деньги, чтобы кормить свои семьи, видите, как оно получается

Александр, водитель

Я не обломлюсь, постоим чуть-чуть. Потому что правильно, чтоб земля людям была. Продадут сейчас, дальше что делать?

Акция длится около двух часов.

И уже на этой неделе харьковские аграрии собираются на Всеукраинскую акцию протеста в Киев.