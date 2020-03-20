Под Харьковом остановили грузовик с нелегальной древесиной

На Харьковщине правоохранители выявили очередной факт незаконной порубки деревьев.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 марта сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Липецкого отделения полиции в селе Липцы остановили автомобиль «Урал».

Как выяснилось, 47-летний водитель грузовика перевозил около 20 кубометров древесины дуба без соответствующих документов.

Вещественные доказательства изъяты. Сумма ущерба устанавливается.

Автомобиль поставлен на штрафную площадку в местном отделе полиции.

Информация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

По максимальной санкции статьи нарушителю грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы.