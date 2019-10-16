 

Под Харьковом вырубили деревья:«черному лесорубу» объявили о подозрении

16 октября 2019 г. 14:22
1 просмотр

«Черного лесоруба», который незаконно спилил деревья в Валковском районе уведомили о подозрении по ч.1 ст.246 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам прокурора местной прокуратуры Андрея Кравченко, 42-летний безработный мужчина, находясь в пятьдесят пятом квартале Валковского лесничества ГП «Октябрьский лесхоз», не имея никаких разрешительных документов, с помощью бензопилы незаконно спилил деревья породы «дуб». 

Этими действиями злоумышленник причинил государству существенный вред.

Мужчине грозит наказание в виде 3-х лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.