Под Харьковом задержали браконьера с уловом рыбы в почти полтора центнера

9 апреля на территории Изюмского района инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля на пруду, расположенном возле села Чистоводовка обнаружили местного жителя, который ловил рыбу в период нереста.

Как сообщили в Управлении Госрыбагентства в Харьковской области, мужчина рыбачил, используя запрещенные орудия лова - две сетки из нити.

Таким образом, ему удалось поймать 66 экземпляров толстолобика, общим весом 145 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины действиями браконьера, составил 16 830 грн.

На нарушителя инспекторы оформили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Запрещенные сети и улов у нарушителя изъяли.

Также в Управлении Госрыбагентства в Харьковской области напомнили, что с первого апреля 2019 в Харьковской области начался нерестовый запрет на вылов рыбы.

Продолжительность запрета отличается в зависимости от водоема.

Так, в реках она продлится с 1 апреля по 20 мая, в водохранилищах и озерах - с 1 апреля по 10 июня, во вновь водных объектах, а также придаточных системах рек и других водных объектах - с 1 апреля по 30 июня.

Подробнее с информацией можно ознакомиться в приказе Харьковского рыбоохранного патруля по ссылке.