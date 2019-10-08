Под Харьковом задержали грузовик с нелегальной древесиной

В Змиевском районе правоохранители выявили факт незаконной порубки леса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 октября в 19:43 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Мохначанского лесного хозяйства был остановлен автомобиль «ЗИЛ» с древесиной.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила автомобиль, который управлял 46-летний мужчина.

В грузовой части автомобиля находилась спиленная древесина, длиной по 1-1,5 метра.

Выяснилось, что водитель грузовика перевозил древесину без надлежащих документов.

Вещественные доказательства были изъяты.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают сумму материального ущерба, нанесенного государству.