Под Харьковом задержали грузовик с нелегальной древесиной

В Змиевском районе правоохранители выявили факт незаконной порубки леса.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 октября в 19:43 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Мохначанского лесного хозяйства был остановлен автомобиль «ЗИЛ» с древесиной.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила автомобиль, который управлял 46-летний мужчина.
В грузовой части автомобиля находилась спиленная древесина, длиной по 1-1,5 метра.
Выяснилось, что водитель грузовика перевозил древесину без надлежащих документов.
Вещественные доказательства были изъяты.
Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители устанавливают сумму материального ущерба, нанесенного государству.