 

Под Харьковом задержан поезд, на котором пытались вывезти в Россию почти 3 тонны орехов (видео)

30 июля 2019 г. 14:45
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На Харьковщине пограничники выявили несанкционированную остановку поезда, в который группа украинцев пыталась загрузить почти 3 тонны орехов в Россию.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, сегодня ночью, заранее получив информацию, в районе населенного пункта Лиман Первый Двуречанского района Харьковской области, пограничники обнаружили 6 человек. Они перегружали картонные коробки из двух автомобилей «ГАЗ» в пустой вагон грузового поезда.

Поезд совершил несанкционированную остановку именно после прохождения погранично-таможенного контроля на пути в Россию.

Во время задержания правонарушители-машинисты пытались убежать, тронув поезд в сторону границы, однако из заблокировали на следующей станции и не пропустили через границу.

В поезде и на месте перегрузки пограничники обнаружили 277 коробок с грецкими орехами общим весом 2770 кг и принадлежности для пасеки.

Товар правонарушители планировали незаконно переместить через границу.

Также при осмотре автомобиля одного из правонарушителей обнаружили незарегистрированное устройство для отстрела резиновых пуль с патронами.

В компетентные правоохранительные органы пограничники направили сообщение о совершении преступлений, предусмотренных статьями 227, 263 и 276 УК Украины.

Сейчас правоохранители проверяют местность по маршруту движения поезда.

 

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