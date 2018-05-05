Подчиненные Кернеса закупили спецтехнику выше рыночной стоимости и дороже, чем у коллег

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харьковского городского совета 5 апреля по результатам тендера заказало ООО «Современные грузовики» спецтехнику на 40450000 гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

К октябрю поставят 11 единиц техники 2018 выпуска:

- шесть мусоровозов задней загрузки 15 куб. м на шасси Ford Cargo 1833 (4х2) по 3760000 гривен.

На сайте «Автек» мусоровозы задней загрузки Hidro-Mak 15 куб. м на шасси Ford 1833 DC неизвестного года выпуска продаются по 108 тысяч евро, или 3450000 гривен, что на 9% дешевле.

- четыре мусоровоза задней загрузки 8 куб. м на шасси Iveco EuroCargo ML120E22 (4х2) по 3740000 гривен.

В марте КП «Коммунальник» Мариупольского городского совета Донецкой области заказало фирме «Современные грузовики» мусоровозы задней загрузки Hidro-Mak 8 куб. м на шасси Iveco EuroCargo ML120E22 2018 выпуска на 13% дешевле - по 3310000 гривен.

Один телескопический погрузчик Manitou MT 625 в стандартной комплектации с вилами, в т. ч. с ковшом и ковшом с захватом, которые могут быть применены для подбора крупногабаритных отходов по 2960000 гривен.

В открытых источниках погрузчики Manitou MT 625 2018 года выпуска можно найти в полтора раза дешевле - по 62 тысяч евро, или 1990000 гривен.

Однако неизвестно, входят ли в комплектацию ковши. Если от тендерной цены с ковшами отнять рыночную цену, вероятно, без ковшей, получится разница в 972 тысяч гривен. На рынке различные украинские ковши для французских погрузчиков Manitou стоят максимум 69 тысяч гривен.

Гарантийный срок на мусоровозы составляет три года, а на погрузчик – 1 год.

Цена сделки на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 40,50 миллионов гривен.

Конечным бенефициаром «Современные грузовики» является Ольга Мещанина, а учредителями - ООО «Риалто» и ОАО «ЗНВКИФ« Коннект ».

В конце 2013 года акции «Коннект» принадлежали Белизский оффшора «Пальмира Финанс ЛТД» и ООО «Дженерал Истейт» той же Мещанинои и 75-летней Светланы Новиковой.

В 2011-2014 годах фонд находился в управлении ООО «КУА« Инвестиционные партнеры »Андрея Журжия - нардепа от« Самопомощь ».

Сейчас же единственным акционером «Коннект» является вышеупомянутая фирма «Дженерал Истейт».

На этот фонд также записано ООО «Супермаркет грузовой автотехники Автек».

Совладелицей компании является 71-летняя Прасковья Мещанина - родственница Евгения Мещанина, которого называют владельцем группы компаний «Автек».

Кроме того, «Современные грузовики» арендует офис и склады в ООО «Автек-Инвест» и подает документы на фирменных бланках «Автек».

Единственным допущенным конкурентом было запорожское ООО «Укрспецтехинвест» Юрия Плюшка и Дмитрия Слипченко. Его номера телефона ранее использовало ООО «Альфатех» Александра Романюка и Виргинские фирмы «Альфатех Оверсиз Лтд», которое связывали с Вадимом Ермолаевым. Никто не снижал цену в ходе аукциона.

ООО «Техкомплект» из мусоровозами Farid T1 на шасси Iveco EuroCargo 120 (4х2) не допустили к торгам из-за отсутствия заполненного проекта договора и справки о банкротстве, а также технических требований не по форме.