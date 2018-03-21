Подорожание квартплаты. Почему в Харькове снова решили повысить тарифы?

Проект решения о повышении тарифов на квартплату был опубликован еще в начале марта, но большинство харьковчан узнали о росте цен только на этой неделе, когда на многих подъездах появились соответствующие сообщения. В среднем квартплата подорожает приблизительно на 20 процентов, больше всего заплатят жители высоток с большим количеством подъездов, самым дешевым станет обслуживание жилых домов, где отсутствуют лифты, а дворы люди убирают самостоятельно без привлечения коммунальщиков. В «Жилкомсервисе» обосновывают новые цены ростом минимальной заработной платы – именно эти показатели, по их словам, в структуре расходов составляют 70 процентов. В последний раз квартплату повышали больше, чем год назад. Горожане тем временем, жалуются – не совсем понимают, за что именно платят, поскольку некоторые услуги предоставляются некачественно, а финансовая отчетность коммунальщиков достаточно закрыта.

Татьяна:

До конца никто ж не знает точно вот этой расценки, за что платится каждая копейка, каждый рубль, каждая единица, ну мы не знаем этого за что. Единственное, что могу сказать, у нас вот дворник работает очень добросовестно, убирает придомовую территорию, чистит вовремя, с этим нам повезло.

Светлана:

Что входит в распечатку эту за квадратный метр что оплачиваем, ну, конечно, не все там оно соответствует действительности. Поднимать когда вот такое творится и зарплаты вот такие, это необосновано просто.

По словам экспертов, с учетом инфляции и роста заработной платы, процесс постепенного повышения тарифов коммунальными службами станет неизбежным. Вместе с тем, у потребителей вызывает вопросы качество предоставления услуг, а также общая ситуация с жилищно-коммунальным хозяйством в городе. В качестве примера экономисты приводят самые обсуждаемые проблемы – неубирание снега и необработка песчано-солевыми смесями тротуаров во дворах жилых домов, а также состояние систем теплоснабжения.

Элеонора Цыбульская, доц. экономики и права ХГУ НУА:

"Прибирання прибудинкової території" занимает 50%, можете себе представить. на втором месте идет такой показатель как техническое обслуживание, опять же, централизованного отопления, это 12-13% в стурктуре тарифа, мы все знаем какие у нас старые трубы, то есть до 50% тепла теряется в трубах, мы латаем эти трубы, то есть все это происходит неэффективно.

В данный момент большинство жителей Харькова отдают львиную долю доходов семьи именно на коммунальные услуги, квартплата – также среди больших затрат. В сравнении со многими европейскими городами такое соотношение тарифов и доходов выглядит достаточно существенным. Киевлянин Павел Варшавский рассказывает, в течение 3 лет жил в польском Люблине и снимал квартиру, каждый месяц платил около 500 злотых, а это немного больше, чем 100 евро, что меньше четверти средней зарплаты в Польше на то время. В эту сумму входила также и оплата «коммуналки», самым дорогим было отопление и до 20 злотых в месяц составляли тарифы на остальные услуги, которые всегда предоставлялись качественно.

Павел Варшавский:

Всегда входило в оплату чисто проживания, там просто включают хозяин или хозяйка квартиры. Но всегда было замечательно, подъезд убран, баки в отличии от наших стабильно разделяются на несколько видов. Стабильно мусор выносился. Кроме того, баки за закрытой какой-нибудь клеткой, мусор не раскидывается.

Тем временем, харьковчане ожидают окончательно решения городских властей и подчеркивают, что очередное повышение снова ударит по их карману.