 

Подрядчика-фаворита горсовета оштрафовали на 626 тысяч гривен

24 сентября 2019 г. 12:00
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ООО «Инжиниринговая компания ПЛАНЕТА БУД» оштрафовали за фактический допуск работников к работе без оформления трудового договора (контракта).

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

По материалам, собранным специалистами инспекции по труду 5 человек фактически были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений. Люди выполняли работу только на основании договоров о гражданско-правовых отношениях, чем были нарушены требования части первой и третьей статьи 24 КЗоТ Украины.

ГУ Гоструда в Харьковской области наложило на предприятие штраф, однако предприятие обжаловало наложенные на него штрафные санкции в суде.

Харьковский окружной административный суд поддержал позицию инспекции по труду. Так, субъекту хозяйствования придется уплатить в государственный бюджет штраф на общую сумму 625 950 гривен.

Отметим, что "Инжиниринговая компания "Планета Буд" неоднократно выигрывала тендеры харьковского городского совета, в частности, она является подрядчиком реконструкции "Зеркальной струи" и фонтана в саду Шевченко стоимостью 67,7 миллионов гривен.

 

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