Погода в доме: где искать идеальный кондиционер задешево®

Хотите полного комфорта в доме, офисе, кафе, спортзале? Без кондиционирования воздуха не обойтись – только оно способно быстро изменить климат в помещении на комфортный. Как приобрести климатическую технику и сэкономить до 50% ее стоимости?

Главный принцип

Выбираете, какой купить кондиционер? Самый важный показатель – соответствие мощности устройства размерам помещения, в котором оно будет создавать комфортную погоду.

Мощность кондиционера зависит от площади помещения. Как определить, какая техника вам нужна:

Комнаты до 35 кв.м. успешно обогреваются или охлаждаются устройствами мобильного типа (моноблок с колесиками, включается в розетку, воздуховод выводится в окно), сплит-система (модель из 2 блоков – наружного и внутреннего). Квартиры на несколько комнат (или гостиницы и офисные центры) подключаются к мультисплит-системе (один внешний блок соединяется с несколькими внутренними) или канальной сплит-системе (несколько скрытых воздуховодов). Дома и коттеджи также используют мультисплиты и канальные воздуховоды. Кассетная сплит-система – вариант кондиционирования частного дома с подвесными потолками.

На что еще обращать внимание при покупке кондиционера? Проверенный известный бренд, удобство обслуживания и нетребовательность и дополнительные функции – все это повышает стоимость устройства. Однако за качество и удобства приходится платить.

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Поиск по названию, модели или бренду спустя секунду выдаст вам подборку соответствующих товаров. Чтобы еще ускорить встречу с кондиционером мечты, отметьте в фильтре (столбце справа от списка моделей) желаемые параметры устройства. Выбрав самые подходящие, одним кликом заведите их в динамическую сравнительную таблицу. Она позволит изучить все параметры нравящихся кондиционеров в сравнении друг с другом и остановиться на одной модели. Для надежности можно изучить большие подборки информации по каждому устройству – от описания до видео и рейтингов – и задать вопросы клиентам, которые уже купили эту модель. Затем останется минимум – выбрать самую выгодную цену (часто разница в цене на одну модель варьируется до 50%) и сделать заказ. Еk.ua – самый бескорыстный интернет-помощник покупателя!