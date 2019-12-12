Покупаем фитинги обжимные через Интернет®

При монтаже трубной магистрали перед многими людьми возникает вопрос о том, как лучше соединить несколько кусков в одну систему. Это очень важный момент, ведь от качества фиксации зависит работа всей конструкции и срок ее эксплуатации. Куски должны правильно состыковываться даже при поворотах. Для этого используют фитинги, купить которые предлагает интернет-магазин отопительного оборудования SisoShop по выгодной цене.

Где используют детали

Обжимные фитинги — неразъемное соединение. Они нашли свое применение в разных сферах деятельности человека. Деталь используется для:

· углов и отводов – меняют направление труб;

· тройников – размножают трубы;

· крестовин – ответвляют поток.

Фитинги разработаны для фиксации труб металлопластикового типа, их фиксации к соответствующей арматуре.

Конструкция изделия

Фитинги состоят из:

1. Корпуса – производят из меди или латуни. Имеет разную форму.

2. Гильзы – основной элемент. Производят из нержавеющей стали.

3. Клипсы – соединяет корпус и гильзу. Имеет форму кольца.

Преимущества фитингов

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· повышенная пропускная способность;

· стойкость к высокой температуре;

· прочность механического типа;

· 100% надежность соединений.

Все это стало возможным благодаря особому строению конструкции, методов производства, использованному сырью.

Покрытие защищает от ржавчины, повышая срок эксплуатации изделия. Кольцо наружного типа не повреждает наружный слой трубы в процессе обжатия.

Максимальный показатель рабочей температуры обжимных фитингов равен 115ͦС. Номинальное давление — 25 бар. Запчасть совместима со следующими типоразмерами труб металлопластикового типа:

· 16х2,0мм;

· 20х2,0мм;

· 26х3,0мм;

· 32х3,0мм.

Особенности монтажа

Установка обжимных фитингов не требует особых умений, знаний. Больше нужно уделить внимания качеству запчасти, ее закручиванию. Для монтажа вам понадобится минимальный набор инструментов:

· рожковые ключи;

· калибратор-фаскосниматель;

· фитинг.

Деталь можно демонтировать, использовать повторно. Но только при условии отсутствия повреждений.

Как оформить покупку

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