Покупка государственных облигаций — эффективный способ сохранить средства

Деньги нужно уметь не только зарабатывать, но и хранить. Сегодня эффективным способом сохранения и приумножения средств является покупка облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ). С конца 2000-х этот инструмент инвестирования становится все более популярным, отбирая пальму первенства в депозитов. Мы попросили Анатолия Федорчука, начальника инвестиционного отдела ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА», рассказать, почему сегодня наблюдается такая динамика.

Какова основная причина роста популярности инвестирования в государственные облигации?

Инвестирование подразумевает собой получение дохода, и чем выше доход, тем более выгодным является предложение. Средняя доходность депозитов составляет 14% годовых в гривне, тогда как годовая процентная ставка дохода от облигаций достигает 15,7%. В долларах — 3% и 5,5% соответственно. Покупая облигации государственных займов, вы можете рассчитывать на то, что практически весь доход от инвестиции будет оставаться в вашем кармане — нужно платить только 1,5% военного сбора, 18% налога на доходы физических лиц, которым облагается доход от депозитов, платить не придется.

Разница в размере доходности от государственных облигаций и депозитных вкладов особенно заметна, если говорить об инвестировании крупных сумм. Кстати, высокая доходность и несомненная надежность облигаций стали причиной того, что в ценные бумаги этого типа сначала активно начали инвестировать крупные корпорации и компании. Теперь эту «волну» подхватили обычные рядовые украинцы.

То есть украинцев привлекает только высокая доходность?

Неоспоримым преимуществом облигаций является то, что их владельцы знают точный размер своего пассивного дохода — процентная ставка по облигациям фиксируется на весь период выпуска ценных бумаг. Что касается банковских вкладчиков, то они должны переподписывать депозитный договор ежегодно. Это означает, что размер процентной ставки фиксируется на 1 год и может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от действующих на момент подписания договора тарифов банка.

Вы сказали о надежности такого инвестирования ...

Выпуск облигаций госзайма осуществляет Министерство финансов Украины, процесс контролируется законодательством. Это означает, что государство гарантирует каждому инвестору возврат его инвестиции и выплату всех процентных начислений. Вероятность возврата средств не может быть поставлена ​​под сомнение даже во время экономических потрясений. Если принять во внимание тот факт, что в Украине за последние 5 лет происходит активный процесс закрытия банков, то инвестирование в облигации кажется еще более выгодным. Государство в случае закрытия банковского учреждения может выплатить вкладчикам максимум 200 000 гривен через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Юридические лица через этот фонд не получают ничего. При инвестировании в облигации государственных займов, и физические, и юридические лица, гарантированно возвращают всю сумму инвестиции без ограничения верхнего предела.

Как обычные украинцы могут купить ОВГЗ?

Купить ОВГЗ физические и юридические лица могут лишь на вторичном рынке через банки или финансовые учреждения, имеющие лицензию на осуществление такого вида деятельности. Например, выгодным является предложение ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА», основным направлением деятельности которого является продажа облигаций государственного займа. Своим клиентам мы предлагаем купить от одной облигации стоимостью 1150 гривен или долларов США. Никаких дополнительных комиссий нет, а выплата дохода осуществляется ежемесячно. Инвесторы могут продать ценные бумаги компании обратно в любой момент, сохранив при этом всю доходность.

ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА работает в Украине с 1999 года и входит в пятерку лучших на национальном фондовом рынке. Наши специалисты активно работают над повышением финансовой грамотности граждан, в разных регионах страны мы регулярно организовываем для всех желающих бесплатные мастер-классы «Искусство инвестирования». Кстати, в вашем регионе такой мастер-класс проведем 25 сентября в 18:00 по адресу г.. Харьков, ул. Скрипника, 14-А (конференц зал в здании Консульства Германии). Во время мастер-класса спикер расскажет об особенностях инвестирования в акции компаний и облигации государственных займов, ответит на все вопросы.

На уже заработанных деньгах также можно зарабатывать. Уровень вовлеченности украинцев к инвестированию едва достигает 2%, тогда как в США этот показатель превышает 50%. Украинцам пришло время брать пример с развитых стран, в которых более половины всего населения инвестирует в доходные и надежные активы. Узнать больше об инвестировании в государственные облигации можно на сайте ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА https://www.ffin.ua/ Чтобы лично получить ответы на любые вопросы, звоните в контактный центр 4343.