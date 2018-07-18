Польша выдала Украине экс-главного бухгалтера "Укрспирта"

Польша передала Украине экс-главного бухгалтера ГП «Укрспирт» Сергея Безродного, и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Генеральная прокуратура Республики Польша удовлетворила ходатайство ГПУ о выдаче экс-главного бухгалтера ГП «Укрспирт» Безродного в Украину для привлечения к уголовной ответственности», - написала Сарган.

Досудебным расследованием установлено, что Безродный, по предварительному сговору с другими должностными лицами, растратил средства госпредприятия на общую сумму 260 млн 808 тыс. 631 грн и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к непоступлению в госбюджет средств в размере 49 859 541,23 грн.

«Фактическая передача последнего была осуществлена 16.07.2018 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Дорогуск-Ягодин», - сообщила Сарган.

По ее словам, постановлением Шевченковского районного суда Киева от 17 июля к Безродному применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в качестве альтернативы в сумме 27615000 грн. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается, проводится судебно-экономическая экспертиза.

В пределах срока досудебного расследования Генпрокуратура планирует его окончание и направление в суд с обвинительным актом.

Как сообщалось, в январе 2016 года Интерпол по запросу украинских правоохранителей объявил в международный розыск бывшего генерального директора государственного предприятия «Укрспирт» Михаила Лабутина.

25 января стало известно, что Лабутина задержали в Румынии. В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что участники преступной организации вместе с экс-директором "Укрспирта" планировали осуществить ряд умышленных убийств, в частности, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Также генпрокурор сообщил, что в Румынию направлен запрос об экстрадиции Лабутина в Украину.

