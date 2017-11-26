Польский Сейм запретил розничную торговлю по воскресеньям

26 ноября 2017 г. 16:07
Источник: Левый Берег
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Польский Сейм принял постановление, которое будет постепенно ограничивать торговлю в воскресенье. Соответствующее решение принял Сейм РП в пятницу, 24 ноября, сообщает телеканал TVN24.

Ограничения вступят в действие с 1 марта 2018 года.

Согласно документу от марта 2018 в каждом месяце будут две недели, в которые торговля будет разрешена, - первая и последняя. В 2019 году торговать можно будет только в одно воскресенье в месяце – последнее.

Однако будут определенные исключения. Магазины будут работать в семь недель - три предпраздничные и последнее воскресенье января, апреля, июня и августа во время сезонных распродаж.

С 2020 торговля во все воскресенья будет запрещена.

Однако даже в неторговые воскресенья запрет не коснется пекарен, кондитерских, кафе по продаже мороженого, сельскохозяйственных оптовых рынков. Работать будут также интернет-магазины.

В запрещенные для торговли воскресенья покупки можно будет сделать в магазинах, работающих на АЗС, железнодорожных и автобусных вокзалах и в аэропортах.

До сих пор в Польше все магазины и торговые сети могли свободно работать по воскресеньям. Однако на государственные праздники работать разрешалось лишь маленьким магазинам, владелец которых сам стоит за прилавком. Нововведение не коснется этих небольших лавочек.

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