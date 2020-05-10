Получение ипотеки: как максимально упростить и ускорить процесс?®

Ипотечное кредитование пользуется очень большой популярностью в нашей стране и во всём мире. Для многих людей кредит – это единственная возможность покупки жилья. Однако процедура получения столь весомого займа в банке может оказаться слишком сложной и затянутой, что омрачит радость от покупки жилья. Дадим несколько советов тем, кто хочет взять ипотечный кредит без бумажной волокиты – в течение нескольких дней.

Выбираем кредитора для получения ипотеки

Чтобы можно было взять квартиру в ипотеку, необходимо, прежде всего, определится с источником финансирования. Это может быть как один из банков, так и какое-либо финансово-кредитное учреждение небанковского сектора. Например, можно взять кредит на покупку недвижимости в ломбарде lombard.net.ua, где действуют прозрачные и выгодные условия с возможностью быстрого получения ипотеки без бюрократии и волокиты. Можно отметить сразу несколько преимуществ, которые характерны для взятия ипотеки именно в ломбарде:

максимально быстрое рассмотрение заявки;

оперативная оценка залогового имущества;

конкурентоспособный невысокий процент по кредиту;

гибкий индивидуальный график возврата средств и др.

Практика показывает, что зачастую именно ломбарды и другие финансовые организации небанковского сектора могут предложить самые выгодные условия по кредитам. Это во многом связано с высокой конкуренцией в данном перенасыщенном сегменте рынка, которая порождает борьбу за клиентов посредством предложения минимальной ставки.

Этапы получения ипотечного кредита в ломбарде

Получить кредит на приобретение недвижимости, будь то комната, квартира, дом или иной объект, можно за короткое время. Для этого нужно только правильно выбрать кредитора, ставя в приоритет тех, кто может обеспечить быстроту заключения сделки и выплаты денег. Ломбард lombard.net.ua предоставляет все условия для быстрого получения ипотечных кредитов. Процедура занимает всего несколько дней и начинается с подачи заявки на получение займа. Причём, данный документ можно оформить даже в дистанционном режиме. Можно подать заявку через сайт финансово-кредитной организации. Следующими этапами является оценка недвижимости, которая в данном случае выступает залоговым имуществом. Профессиональные оценщики выезжают на объект, производят осмотр и делают своё экспертное заключение относительно справедливой рыночной стоимости имущества на момент оценки. Сумма ипотечного кредита может быть любой, но, как правило, устанавливается некий верхний порог значений, зависящий от оценочной стоимости залога.