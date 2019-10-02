Получить субсидию: что изменится в системе начисления льготы?

Харьковчанка Ирина Корелюк говорит - их семья в течение последнего года на оплату коммуналки тратит львиную долю заработка. Во время отопительного сезона суммы в квитанциях превышают 5 тысяч гривен. Больше всего денег съедает отопление дома. Ирина рассказывает - у неё двое детей, зарплаты ее и мужа на все не хватает, поэтому без субсидии обходиться трудно. Надеется получить льготу в ближайшее время.

Ирина Корелюк, потребитель коммунальных услуг:

Вот у нас семья - 4 человека, двое с доходом, двое несовершеннолетних детей. Тяжело оплачивать, решили немножечко попросить помощи у государства. Буду заполнять дома. Девочки говорят, без очереди можно будет в следующий раз с заполненным заявлением, с декларацией, ну надеюсь что все получится.

Всем, кто обращается к соцработникам впервые, субсидия будет назначена только в безналичной форме. Это означает, что льгота поступает предприятиям - поставщикам услуг по старой системе. Право получать субсидию "живыми" деньгами по-новому они будут уже в следующем периоде. Отныне функцию выплаты коммунальных льгот передали с центрального уровня на местный. И, если ранее все расчеты проводились через систему Ощадбанка, теперь можно оформлять сделки и получать средства в любом украинском банке. Некоторые нововведения ожидают и субсидиантов, которым деньги приносил почтальон вместе с пенсией.

Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населення ХОГА:

Якщо працівник пошти приносив раніше разом із пенсією готівкову субсидію, то сьогодні це може не відбуватися саме із моментом, коли приносять готівкою пенсію. Тобто це може відбутися у будь-який день з 4 по 24 число.

Право на субсидию теряют семьи, в которых есть люди-должники по уплате алиментов, занесенные в соответствующую базу. Еще одно изменение в новом отопительном сезоне касается долгов за коммунальные услуги. Если раньше задолженность в 340 гривен автоматически приводила к отмене субсидии, то согласно новому порядку - она ​​не приостанавливается, а продолжает выплачиваться.

Однако в следующем периоде деньги все равно нужно будет отдать. Иначе - оставят без льготы. Людям, не получают зарплату, так что не могут рассчитаться из-за этого за квартплату, отмечают в профильном департаменте ХОГА, следует обратиться к соцработников.

Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населення ХОГА:

Ті громадяни, які працюють на підприємствах, де є, на жаль, де така ситуація є, є затримка з виплати зарплатні, і в той період, який обліковується для призначення субсидій, вони не отримали заробітну плату. Вони разом із заявою і декларацією до управлінь, що подають до соціального захисту населення також приносять відповідний лист, підписаний керівником підприємства або уповноваженою на це особою, що підтверджує, що дійсно зарплата не виплачується.

Количество субсидиантов этого года, прогнозируют чиновники, уменьшаться не будет, но может измениться размер льготы. Из-за роста минимальной зарплаты и увеличения пенсий. Точные цифры относительно льгот, соцработники смогут обнародовать после 15 октября. Уверяют - денег должно хватить, ведь для Харьковщины предусмотрели более миллиарда гривен на выплату субсидий жителям области.