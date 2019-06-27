Portmone.com — оплата Интернета и любых других счетов через удобную единую систему ®

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27 июня 2019 г. 12:30
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Повседневная жизнь взрослого человека включает в себя множество ежемесячных платежей. Оплачивать необходимо квартиру и свет, водоснабжение и телефон, мобильную связь, Интернет и многое другое. При этом просрочки чаще всего очень нежелательны.

В настоящее время большинство услуг можно оплачивать через всемирную сеть — выстаивать длинные очереди в банке с квитанциями в руках уже необязательно. Однако удаленная оплата коммунальных и других услуг упрощает ситуацию только отчасти. Деньги все равно необходимо отдавать нескольким разным организациям, и если учесть их количество, то становится понятно, почему многие люди просто забывают заплатить за свет, телефон или доступ в Интернет.

Portmone.com — удобная оплата счетов через единый сайт

Традиционно для оплаты счетов через всемирную сеть люди привыкли заходить на сайт каждого отдельного поставщика, вводить реквизиты и вносить средства. Это отнимает много времени, и по-прежнему остается риск о чем-то забыть.

Система Portmone.com предлагает намного более удобный вариант. При использовании сервиса можно не только платить за все услуги в одном месте, но и получать счета в электронной форме.

Через Portmone.com можно оплатить более 3 тысяч услуг, а именно:

  • коммуналку, Интернет и мобильный телефон;
  • телевидение и телефонию;
  • страхованию и дистрибуцию;
  • налоги и другие обязательные взносы в бюджет;
  • образование;
  • охранные услуги;
  • подписку на периодические издания;
  • развлечения, игры и билеты на железнодорожный, наземный или авиационный транспорт;
  • билеты в театр, кино и на концерты.

Также сервис позволяет вносить платежи по кредитам и просто совершать переводы с карты на карту и на произвольные счета.

Как оплачивать услуги через Portmone.com?

Разобраться в схеме работы сервиса можно на примере киевского интернет-провайдера Воля. Оплата Воля проводится следующим образом:

  • провайдера нужно выбрать в каталоге услуг или найти через поиск;
  • в открывшееся поле ввести уникальный номер договора;
  • во втором поле проставить сумму взноса;
  • на новой странице указать данные своей банковской карточки, с которой осуществляется платеж;
  • дождаться сообщения с коротким кодом и завершить процедуру внесения средств.

Деньги через систему зачисляются быстро — обычно в течение 3 рабочих дней, но срок может быть и короче, поскольку зависит от того, каким банком пользуется получатель.

Удобные дополнительные возможности

Оплатить счета через Portmone.com можно и без регистрации. Однако создание личного кабинета дает несколько преимуществ.

В частности, зарегистрированные пользователи могут совершать платежи по упрощенной системе, не вводя каждый раз заново реквизиты. Также можно получать квитанции на свою электронную почту, создавать шаблоны, анализировать расходы по платежам и в любой момент иметь доступ к архиву. Использование системы Portmone.com совершенно безопасно — данные пользователей защищены современным шифрованием и не могут попасть в руки мошенников.

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