 

После выходных доллар и евро подорожали

28 октября 2019 г. 8:50
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2517,4116 (25 октября – 2511,4112) 100 EUR – 2796,0891 (25 октября – 2794,6984)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 25 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,10/25,13 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,84/27,88 грн/евро, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
 

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