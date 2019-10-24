Потолочный плинтус: виды и правила выбора®

Нужен ли потолочный плинтус в интерьере? В процессе ремонта этот вопрос мучает многих людей. Наш ответ – однозначно нужен! Эта деталь скроет неровности между линией потолка и стенами, а также придаст пространству четкости и завершенности.

Галтели для потолка изготавливают из разных материалов, которые влияют на цену и особенности последующей эксплуатации. Сегодня мы расскажем, какими свойствами они обладают и для каких помещений подходят.

Пенопласт

Отличается очень демократичной ценой. Обрабатывать такое изделие нетрудно – его можно нарезать острым кухонным ножом и прикрепить к потолку при помощи жидких гвоздей, а затем – затереть стыки при помощи алебастра или шпаклевки. Пенопластовый плинтус имеет небольшой вес, хорошо поддается окрашиванию, поэтому чаще всего применяется для отделки потолков из гипсокартона. Есть у этого материала и недостатки – он обладает низкой прочностью и не является пожаробезопасным материалом.

Пенополистирол (экструдированный материал)

Пенополистироловый плинтус потолочный стоит дороже, чем модели из пенопласта, но смотрится более презентабельно. Внешне он напоминает гипсовое изделие, поэтому подходит даже для элегантного классического интерьера. Жесткий и прочный бордюр из пенополистирола весит больше. В отличие от мягкого пенопласта, пенополистирол не мнется и не деформируется. Он устойчив к воздействию высокой температуры, поэтому считается пожаробезопасным.

Древесина

Деревянные модели покупают не только для потолков офисов, роскошных кабинетов или классических гостиных, но и крепят к потолкам обычных городских квартир. Чаще всего такая продукция изготавливается из ясеня, дуба или красного дерева. Они стоят дороже, но и гарантируют более длительный срок эксплуатации – от 10 лет. Крепят деревянные элементы при помощи гвоздей и шурупов, а вот затирки при установке плинтусов из натурального материала используются очень редко. Есть у деревянного плинтуса и недостатки – он быстро возгорается и сложен в обработке (его нужно лакировать и обрабатывать антисептиком, иначе плинтус испортится или изменит размер из-за воздействия влаги).

Гипс

Гипсовые модели не горят и не содержат вредных химических веществ. Они очень долговечны и прочны, имеют большую прочность и жесткость, поэтому хорошо ложатся лишь на ровные стены. Стыки между гипсовыми плинтусами можно легко скрыть при помощи специальной шпаклевки.

Совет! Для стандартных помещений лучше выбрать бордюр высотой 50-60 мм, для комнат с высокими потолками – более 70 мм, с низкими – тонкие галтели до 30 мм. Широкие версии делают помещение более уютным, сглаживая острые углы.

Замаскировать зазоры, швы, неровные углы, визуально увеличить высоту помещения – со всеми этими задачами легко справляется багет потолочный. Купить в Киеве декор из пенопласта, пенополистирола, дерева и гипса можно можно в интернет-магазине «Строй дом».