Повышение пенсий и новые субсидии: что изменилось с 1 мая

В этом году май принесет не только дополнительные выходные. Будут как новые социальные выплаты, так и очередные подорожания. А коммунальные субсидии будут начисляться по измененным правилам.

В мае в дополнение к обычным выходным украинцы будут иметь еще три праздничных дня - 1, 9 и 28 мая.

С праздниками связаны и некоторые социальные выплаты.

Так, до 1 мая военные получили повышенные пенсии. Этот перерасчет был осуществлен правительством "задним числом" с 1 января 2018 года, поскольку соответствующий законопроект в парламенте еще не рассматривали.

27 апреля вице-премьер Павел Розенко сообщил о перечислении последнего "транша" на счета военных пенсионеров, которых в Украине более полумиллиона.

"Средний размер повышения пенсии составляет 1460 грн", - заявил Павел Розенко.

Последнее повышение произошло в 2008 году. До 1 января 2018 года средняя военная пенсия составляла почти 3000 грн.

По расчетам правительства, с 1 января средние военные пенсии вырастут на полторы тысячи гривен, а в 2019-2020 еще на 750 гривен за каждый год.

До 5 мая должна быть выплачена разовая денежная помощь ветеранам войны. Эти выплаты составят от 525 грн (участникам войны) до 3685 грн (инвалидам войны I группы).

При этом участники военных действий во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, если им исполнилось 85 лет и более, получат по 3685 грн. Средства должны быть перечислены на пенсионные счета или по месту жительства.

Кроме того, с мая справки о размере пенсий, зарплат, а также уплаченных взносах можно будет получить онлайн через специальный сервис Пенсионного фонда.

АТО завершилась. С мая начинается новый формат под руководством Объединенных сил.

Он предусматривает предоставление ведомствам сектора безопасности и обороны, другим госорганам Украины, специальных полномочий, необходимых для осуществления мер по обеспечению нацбезопасности.

Также в мае начинается перерасчет коммунальных субсидий на следующий сезон. Если еще в апреле субсидия предоставлялась с учетом доходов за первую половину 2017 года, то в мае 2018-го - с учетом доходов за второе полугодие прошлого года.

Но, самое главное, начисление субсидий будет происходить по измененным правилам. Эти изменения правительство приняло в последний рабочий день перед длинными майскими выходными.

Предполагается, что правительство будет выдавать субсидии "живыми деньгами", однако будет гораздо тщательнее относиться к проверке доходов тех, кто на них претендует.

Такие изменения, по мнению чиновников, позволят сделать субсидии "более справедливыми и адресными".

Отныне субсидии не смогут получать:

- семья, в которой есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения,

- лица, получающие доходы от сдачи в аренду квартиры (кроме того, теперь эти доходы необходимо будет также указывать в декларациях о доходах).

- владельцы квартир, площадь которых превышает 120 кв. м, и домов более чем 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей,

- лица, являющиеся фиктивно безработными - это и те, кто работают без оформления в Украине, или же те, кто работают за рубежом.

Кроме того, в мае Минсоцполитики представит Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

С 1 мая газ для промышленности снова подорожает. Если учитывать НДС, то газ по предоплате будет стоить 9143 грн за тысячу кубов, а без предоплаты - 10 042 грн за тысячу кубов. В апреле минимальная цена составляла 8670 грн за тысячу кубов, а максимальная - 9544 грн за тысячу кубов.

Цена на газ для населения пока не растет и остается фиксированной. С апреля прошлого года стоимость газа для населения остается неизменной - 4942 грн за тысячу кубометров без НДС.

Урегулирование вопроса цены на газ для населения является одним из главных требований для возобновления финансирования Украины МВФ и другими международными партнерами. Их помощь является чрезвычайно важной ввиду того, что Украина вошла в период крупных выплат внешнего долга.

С 1 мая "Укртелеком" на 30% повышает абонентскую плату за использование проводного радио - так называемой "радиоточки" - до 27 гривен в месяц. На время предыдущего повышения тарифа в 2015 году количество абонентов проводного радио составляло 1,2 млн человек.

1 мая завершается представление деклараций о доходах за 2017 год. В налоговой напоминают, что физические лица, которые в прошлом году получили наследство или подарок от лиц, не являющихся родственниками первого или второго уровня родства, должны задекларировать это имущество до 1 мая и уплатить с него налоги до 1 августа. Это 5% налог на доходы и 1,5% военного сбора.

С 1 мая по закону «О государственной службе» претенденты на должность государственного служащего категории "А" должны предоставлять аттестат о свободном владении одним из языков Совета Европы - английским или французским.

Это будет касаться государственного секретаря Кабинета министров и его заместителей, госсекретарей министерств, руководителей центральных органов исполнительной власти, руководителей аппаратов Конституционного, Верховного и специализированных судов, председателей местных государственных администраций.