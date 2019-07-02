 

Повышение тарифов на проезд - ХАЦ обжаловал решение суда

02 июля 2019 г. 13:55

Как сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре", они обжаловали решение о закрытии судебных производств по факту незаконного повышения тарифов на проезд в электротранспорте и метрополитене.

Представители "ХАЦ"  не согласились с решением Харьковского окружного административного суда о закрытии дел и обжаловали решения в апелляционном порядке.

Заседание Второго апелляционного административного суда относительно повышения тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах запланировано на 22 июля, о повышении тарифов на проезд в метро - на 23 июля.

"Закрытие производств и отказ суда первой инстанции выносить решение о незаконности/законности решения исполкома о повышении тарифов в метро, ​​трамваях и троллейбусах, лишает харьковчан права на возмещение убытков от незаконного повышения тарифов", - отмечают антикоррупционеры.

Согласно их подсчетам за период с 6 февраля по 22 мая этого года сумма ущерба составляет десятки миллионов гривен.

Напомним, проезд в общественном транспорте с февраля подорожал. Поездка в метро теперь обходится в 8 грн, а в трамваях и троллейбусах - 6 гривен. 

 

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