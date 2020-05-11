Правительство выделило 6 млрд гривень для поддержки украинцев, которые потеряли работу

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о том, что Кабмин выделил шесть миллиардов гривень для поддержки граждан, которые потеряли работу. Он отметил, что в этом месяце в Государственном центре занятости зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Об этом Шмыгаль заявил во время совещания в Офисе президента, сообщает пресс-служба ОП.

Кроме этого, премьер-министр сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программы – сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнеса", – заявил Шмыгаль.

На заседании глава правительства также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос дополнительных выплат медикам, работающие с зараженными коронавирусом. По словам Шмыгаля, местная власть в регионах работала по старому документу Министерства социальной политики, а потому не смогла перечислить деньги.