Правительство выделило 6 млрд гривень для поддержки украинцев, которые потеряли работу

11 мая 2020 г. 17:15
Источник: ZN.UA
1 просмотр

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о том, что Кабмин выделил шесть миллиардов гривень для поддержки граждан, которые потеряли работу. Он отметил, что в этом месяце в Государственном центре занятости зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Об этом Шмыгаль заявил во время совещания в Офисе президента, сообщает пресс-служба ОП.

Кроме этого, премьер-министр сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программы – сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнеса", – заявил Шмыгаль.

На заседании глава правительства также обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос дополнительных выплат медикам, работающие с зараженными коронавирусом. По словам Шмыгаля, местная власть в регионах работала по старому документу Министерства социальной политики, а потому не смогла перечислить деньги.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53