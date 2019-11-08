Предпринимателя, подозреваемого в растрате более 9 миллионов гривен, отправили в СИЗО

08 ноября 2019 г. 10:50
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На Харьковщине директору ООО, подозреваемому в растрате более 9 миллионов гривен, избрали меру пресечения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ранее предпринимателю сообщили о подозрении в растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). 

Было установлено, что между филиалом газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча» АО «Укргаздобыча» и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на общую сумму более 9 миллионов гривен, согласно которому предприниматель должен был вывезти и утилизировать отходы производственной деятельности. 

Однако, как установило следствие, фактически часть отходов не утилизировалась вообще, а остальная часть - вывозилась на свалку в одном из районов области.

Киевским районным судом города Харькова директору ООО, подозреваемому в растрате 9 миллионов гривен, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Также главному инженеру филиала ГПУ «Шебелинкагаздобыча» сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). 

 

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