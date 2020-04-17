Предпринимателя подозревают в завладении 150 тысячами гривен на ремонте сельского клуба на Харьковщине

17 апреля 2020 г. 16:46

Руководителю коммерческой структуры на Харьковщине сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц и служебного подлога (ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, установлено, что между ООО в лице его руководителя и сельским советом одного из районов Харьковской области заключены договоры о проведении капитального ремонта сельского клуба. 

Финансирование указанных работ предполагалось и осуществлялось за счет средств бюджета. 

Предприниматель, осуществляя в течение 2019 подрядные работы в соответствии с указанными договорами, завладел суммой в 150 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт сельского клуба. 

Также руководитель предприятия внес в акты приема выполненных строительных работ заведомо недостоверные сведения, завысив объемы выполненных работ и использованных материалов. 

Теперь ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

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