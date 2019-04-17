Предприятию, которое харьковчане заподозрили в незаконном складировании ртути, на сессии продлили договор аренды

Предприятию, которое харьковские активисты заподозрили в незаконном складировании ртути, продлили договор аренды на 5 лет.

Соответствующее решение депутаты горсовета приняли сегодня в ходе заседания сессии.

Речь идет о предприятии, которое намерено заниматься утилизацией ртутьсодержащих отходов и производством ртути.

Харьковчане, узнав об этом, были обеспокоены, что переработка отходов наивысшего класса опасности может оказывать негативное влияние на их жизнь и здоровье, и предложили чиновникам Харьковского горсовета отозвать любые согласования, выданные для переработки ртутьсодержащих отходов, посчитав размещение такого производства нецелесообразным на территории одного из самых крупных городов Украины.

По данному поводу харьковчане даже подали в горсовет соответствующую петицию, которая в кратчайшие сроки набрала необходимое количество голосов.

Однако предприятию аренду все же продлили, однако при этом Геннадий Кернес распорядился усилить контроль и не допускать загрязнения этого участка.