Преимущество СИП панелей как материала для строительства®

Что Вы знаете о строительстве жилья или дачи из сэндвич панелей? Как Вы думаете, стоит ли этим заниматься? Конечно, у этого материала есть огромное количество преимуществ и потому неудивительно, что СИП панели в Харькове сейчас пользуется огромной популярностью. Это потому что такое строение является очень выгодным вложением средств.

Что такое СИП панели?

В первую очередь давайте разберем что такое сэндвич панели. Это материал, состоящий из трех слоев. Первый – деревянная плита ОСБ-3. Оно очень похоже на ДСП. Средним слоем является пенополистирол. Многие совершают ошибку и путают его с пенопластом, однако это совершенно разные вещи. Поскольку по своим свойствам и виду он больше напоминает пластмассу.

Заключительный слой идентичный первому, такая же плита ОСБ-3. Между собой слои перемазаны слоем специального герметического клея.

Почему многие отказываются работать из сэндвич панелями?

Этот материал довольно новый. Многие представляют его условно и делают свои выводы по догадкам и домыслам. Бытует мнение, что дом, построенный по такой технологии ненадежный, и в случае сильного ветра или дождя он сложится будто «карточный».

Это не правда. СИП панели популярны по всему миру. Например, в Японии их используют с начала 21-го века. Они отлично справляются с ураганами, наводнениями и землетрясениями.

К тому же такие дома называются «канадскими». Это не совсем точно, однако их популярность в Канаде очень трудно преувеличить. Хотя в Канаде гораздо холоднее, чем в Украине. Чаще бывают сильные ветра, снегопады. И вообще не самые легкие погодные условия.

Так же популярно мнение, о том, что дома с таких панелей не пропускают воздух и им необходима особая вентиляция. Это не совсем точная формулировка и тем более не совсем минус. Дома требуют не особой, а просто нормальной вентиляции.

А по поводу пропускания воздуха то это даже плюс. Ведь если взять, к примеру, кирпич, материал который «дышит», то со временем в нем появляется трещины и прочие дефекты. Здесь таких проблем нет, а воздух проходит между стыков между плитами.

Стоит понимать, что изначально создают план дома. Где продумывают все детали до мелочей. А только тогда начинают строительство. Поэтому дома выходят прочные и надежные.

Также СИП панели в Полтаве постепенно набирают популярность. Ежегодно постройки с этого материала увеличиваются на 15-20%. Это все благодаря положительным качествам:

· Удобство при монтаже.

· Экономичность.

· Отличная шумоизоляция.

· Сохранение тепла.

Построить дом по такой технологии это, на самом деле, отличная идея. Так почему бы не приступить к реализации своей мечты о собственном доме прямо сейчас?