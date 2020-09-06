Премьер-министр Шмыгаль назвал цену на газ для населения Украины в октябре

Цена на газ для населения в Украине в следующем месяце составит от 4700 до 5000 гривен за 1 тысячу кубометров.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24".

"На октябрь месяц цена будет колебаться в районе от 4700 до 5000 гривен (за 1000 куб. м - ред.)", - сказал он.

Также он пояснил, что рост цен на топливо имеет сезонный характер, и "после зимнего роста произойдет весеннее и летнее падение".

Напомним, в конце августа "Нафтогаз Украины" опубликовала сентябрьские цены на газ для бытовых потребителей. Согласно сообщению на сайте компании, сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа «Месячный» составляет 4,7 грн / куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки), что на 45,1%, или 1,46 грн / куб. м, превышает августовскую цену.

В "Нафтогазе" рост цен объясняют повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.