Премьер представил окончательный вариант госбюджета - 2020

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, премьер-министр Алексей Гончарук презентовал доработанный проект госбюджета - 2020.

Алексей Гончарук подчеркнул, что ключевая идея бюджета-2020 - это поддержка человека, как высший приоритет государства и правительства.

Так, ко 2-му чтению в парламенте правительство предусмотрело такие расходы:

Медицина

«Наша задача - не потерять ни одной жизни, которую мы можем спасти», - отметил Алексей Гончарук.

Поэтому в 2020 году экстренная медицина получит +109% финансирования, кроме этого, государство будет компенсировать стоимость родов, лечение инсульта/инфаркта и тому подобное.

В целом на экстренную помощь в 2020 году правительство предусмотрело 1,9 млрд грн (из них 900 млн грн - на кареты скорой + 1 млрд - на открытие отделений экстренной помощи), что вдвое больше, чем в 2019 году.

Программа «Доступные лекарства» в 2020 году предусматривает 3,3 млрд грн, а это втрое больше, чем было в 2019 году.

На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 млрд, а это в полтора раза больше, чем в 2019 году.

На лечение за границей, прежде всего, речь идет о трансплантации, заложено 1,09 млрд, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Социальное обеспечение

«Мы работаем в первую очередь для тех, кто нуждается в помощи, в частности, заложено достаточно средств на субсидии», - отметил Алексей Гончарук.

Следовательно, в 2020 году правительство заложило:

- 47,6 млрд грн - на субсидии;

- 822 млн грн - на предоставление правовой помощи гражданам (на 90 млн грн больше, чем в 2019 году);

- 246 млн грн - социальная адаптация ветеранов АТО/ООС, что почти вдвое больше, чем в 2019-ом.

Образование

«Инвестировать в детей — это самая выгодная инвестиция, которую мы только можем себе позволить», - объясняет Премьер-министр Украины.

В частности, правительство впервые выделило в 2020 году отдельный бюджет в 3,5 млрд грн на программу «Дееспособная школа для лучших результатов». Кроме того, правительство заложило в 2020 году 1,4 млрд на программу «Новая украинская школа», что больше на 200 млн грн, чем в 2019 году. Еще 259 млн грн - на развитие учебно-практических центров профтехобразования, что на более 200 млн грн больше, чем было в 2019 году.

Впервые 21 тыс. грн - ежегодная денежная поддержка для молодых учителей (стаж - до 10 лет), чтобы повысить престижность, поддержать и стимулировать молодежь преподавать, в частности - в сельских школах.

Креативные индустрии и культура

«Мы хотим, чтобы украинцы были мобильными, чтобы они увидели разные уголки Украины», - комментирует Алексей Гончарук.

Так, правительство на креативные индустрии и развитие культуры заложило на 23% больше, чем в 2019 году - 5,1 млрд грн. Впервые заложена программа мобильности молодежи - 500 млн грн и на раскрытие туристического потенциала 240 млн грн.

Подытоживая презентацию, Алексей Гончарук отметил, что:

- 7,4 млрд грн - Государственный фонд регионального развития;

- 2 млрд грн - социально - экономическое развитие регионов;

- 1,8 млрд грн - на национальные инвестпроекты + 22,6 млрд грн дополнительно от международных партнеров;

- 73,7 млрд грн - на инфраструктуру (для сравнения, в 2019 году это было 54 млрд грн).