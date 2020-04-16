Президент подписал закон о едином счете для уплаты налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" № 559-IX. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По этому закону создадут единый счет для уплаты налогов и сборов (кроме НДС и акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового, а также таможенных платежей). Закон также предусматривает единый социальный взнос через Электронный кабинет налогоплательщика. Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика по его желанию на центральном уровне Государственной казначейской службы.

"Таким образом, закон поможет упростить уплату налоговых платежей и будет способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам, - говорится в сообщение ОПУ.

Закон поддержал парламент с учетом предложений Президента Украины. В частности, была отменена норма относительно установления фиксированной торговой наценки на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.