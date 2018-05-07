При оформлении субсидий будут учитывать семейное положение, а не прописку - Минсоцполитики

07 мая 2018 г. 12:16
Источник: Левый берег
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При оформлении субсидий украинцам нужно будет декларировать доходы всех членов семьи (супругов и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам.

Об этом говорится в разъяснении Минсоцполитики, опубликованном на правительственном сайте teplo.gov.ua.

"Минсоцполитики с 1 мая 2018 меняет форму декларации о доходах. Теперь декларировать необходимо будет доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

В правительстве такое нововведение объяснили тем, что существует немало семей, в которых человек прописан по одному адресу, а жена и дети - по другому. Мужчина работает, жена находится в декретном отпуске или вообще не работает. Такие семьи ранее получали большие субсидии, хотя фактически супруг ежемесячно приносил доход именно в эту семью.

В то же время, на квартиру, где прописан человек, оформлялась субсидия, исходя из количества не зарегистрированных, а фактически проживающих лиц. Соответственно доходы такого человека не принимались во внимание для назначения помощи.

Напомним, по данным Минсоцполитики, в новом отопительном сезоне субсидий могут лишиться около 55 тысяч домохозяйств, где семьи проживают в квартирах площадью больше 120 кв.м. или частных домах площадью свыше 200 кв.м.

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