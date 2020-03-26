ПриватБанк объявил "кредитные каникулы" из-за карантина

Государственный "ПриватБанк" объявил "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщили в банке, «кредитные каникулы» введены как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

"Кредитные каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса для продукта "Кредитный лимит на счет". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.

Как отмечается, о порядке введения "кредитных каникул" по этому и другим кредитным продуктам клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения, в которых банком будет указана подробная информация о новых условиях погашения кредитов в указанный период.

Напомним, 17 марта Верховная Рада отменила штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам до конца апреля 2020 года. Также банкам запрещается увеличение ставок по данным кредитам.

Как уточнила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в своем видеообращении , кредитные каникулы - это не списание долгов, а отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.

Пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить можно после его завершения, разъяснила она.