"ПриватБанк" обжаловал решение о незаконности национализации

28 мая 2019 г. 14:11
Источник: 112.ua
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Национализированный "ПриватБанк" подал апелляционные жалобы на решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу № 826/7432/17. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, оспорено решение суда по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства.

Также банком была подана апелляционная жалоба на решение по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

"С учетом этого указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - отмечается в сообщении.

Напомним, что национализированный "ПриватБанк" подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в Канцлерский суд штата Делавэр в США.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о национализации "ПриватБанка". Таким образом, национализация банка была признана незаконной. В решении суда отмечается, что Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины не предоставили достаточных доказательств неплатежеспособности "ПриватБанка".

Со своей стороны, НБУ готовится к подаче апелляционной жалобы.

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