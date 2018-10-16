ПриватБанк упростил и удешевил для предпринимателей схему получения автотранспорта или оборудования в лизинг®

Найпак. – Это могут быть легковые авто, микроавтобусы, грузовики, оборудование или даже коммерческая недвижимость. Отныне процедура принятия решения по контрактам длится несколько минут благодаря «лизинговому калькулятору» lizing.pb.ua. Мелких предпринимателей в этой схеме привлекает и то, что для заключения сделки нужны только две справки: налоговая декларация и справка налогоплательщика. Отсутствуют дополнительные комиссии, есть возможность досрочного бесплатного погашения платежей. А еще возмещается НДС».

Программа лизинга для бизнеса в ПриватБанке дает возможность получить авто, оборудование или технику в кредит на срок до 5 лет по ставкам от льготных 0,01% по партнерской программе, к стандартным 19% годовых. Если технику берут именно для бизнеса, то реальные проценты становятся еще меньше. Микроавтобус, грузовик или промышленное оборудование начинают сразу зарабатывать, что позволяет рассчитываться по лизинговому соглашению досрочно. Так как проценты начисляются только на остаток задолженности, это существенно уменьшает стоимость кредита.

Отдельно можно выделить специальные условия кредитования мелких и средних предпринимателей по программам автолизинга. Сверхмощный модельный ряд легковых и грузовых автомобилей CITROEN, PEUGEOT, NISSAN и TOYOTA в автосалонах Харькова можно приобрести почти без переплат. Срок кредитования - от 12 месяцев до 5 лет. Банковские проценты - от 0,01 до 13,2 годовых в зависимости от суммы первого взноса и срока кредитования. Никаких дополнительных комиссий и обязательств. Возможность досрочного и бесплатного погашения кредита еще больше удешевляет стоимость займа.

С начала года в Харьковской области в ПриватБанке по программам "Лизинг", "Упрощенный лизинг" и "Лизинг для ФЛП" от предпринимателей подано 417 заявок на кредитование.