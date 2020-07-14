Продажа вещей в интернете: топ-4 совета по началу собственного бизнеса®

Сегодня интернет-продажи невероятно популярны, особенно если речь идет об одежде или предметах домашнего обихода. Как начать собственный бизнес по торговле вещами в онлайн-режиме? Мы решили воспользоваться помощью интернет-площадки по продаже одежды Shafa.ua. По данным сервиса мы расскажем, что продается в сети лучше всего, с чего начать собственное дело и как его продвигать для успешных продаж.

Совет № 1: с чего начать?

Для начала определитесь, где именно вы планируете продавать одежду. Проще всего воспользоваться площадками и маркетплейсами по продаже вещей. Но есть также и другие варианты:

собственный интернет-магазин: необходимо будет создать сайт самим на основе какой-то платформы либо заказать создание магазина в сети веб-разработчикам;



продажа одежды с помощью социальных сетей: необходимо будет создать отдельную от вашей личной страницы страничку для продаж либо создать группу, сообщество или собственный канал;



продажа одежды через специальные сервисы по размещению объявлений: сегодня таких сайтов множество, одним из лучших считается, к примеру, Shafa.ua — тут достаточно зарегистрироваться и разместить фото и описание вещей, и ждать отклики от продавцов.

Совет № 2: определитесь с ассортиментом вещей

Необходимо также занять нишу, которая позволит вам получать действительно достойный доход. Это может быть продажа подержанных вещей — в этом случае можно начать даже с разборки собственного шкафа и для начала попробовать реализовать свои собственные вещи. Вторым этапом могут быть заказы как для магазинов секонд-хенда (или прямые закупки в них же), сортировка вещей, составление фото, описания, планирование цены. Тут важно разбираться в модных трендах, в брендах и марках и в качестве одежды, чтобы понимать заранее, будет ли на нее спрос.

Еще один вариант — продажа новых вещей, которые могут заказываться из Китая или других азиатских стран, из Турции и т.д. Лучше сделать акцент на какой-то определенной группе товаров: отдельно на женских вещах, либо на детских или мужских. Наибольшим спросом пользуется, конечно, женская и детская одежда, ведь дамы проводят в интернете больше времени в поиске лучшего предложения, качественной и модной одежды. Определитесь с тем, какие товары заказывать, как собрать размерный ряд, какие цвета и материалы будут актуальными в том или ином сезоне.

Совет № 3: продумайте свои расходы и, соответственно, доходы

Это важный шаг для того, чтобы не остаться, как говорится, «у разбитого корыта», чтобы не вложить больше денег, чем вы сможете выручить, и чтобы не сидеть потом с непроданным товаром несколько сезонов подряд. Что нужно будет определить в первую очередь?

Стоимость закупки одежды. Тут не получится продумать наобум, нужно исходить из практического опыта. Если вы покупаете товары в секонд-хендах и затем продаете их через интернет, стоимость закупки может быть разной от случая к случаю. Иногда есть возможность приобрести отличный и качественный товар по минимальной цене, а иногда завозы могут быть совсем неинтересными, не модными или в плохом состоянии вещей. Если вы заказываете вещи из Китая, тут можно продумывать стоимость закупки наперед, согласно регулярности ваших закупок, сезона и спроса на предыдущий завоз товара.

Текущие расходы. Тут включается и рекламные расходы, и издержки на обеспечение интернет-магазина, и даже стоимость услуг интернет-провайдера, если вы занимаетесь продажами со страницы в соцсетях или на маркетплейсе. Ведь с покупателями нужно быть всегда на связи. В текущие расходы можно также включить и уплату налогов, если вы оформили ИП, а также зарплату сотрудникам (если таковые имеются в вашей фирме), и аренду склада (если вещей остаточное количество).



Совет № 4: определитесь со стартовым капиталом

Вне зависимости от того, какую нишу продаж одежды в интернете вы выберете (торговля подержанными вещами или закупка и реализация новых), вам понадобится стартовый капитал, хотя бы по минимуму. Торговать в интернете можно и с домашнего компьютера и даже со смартфона.

Но если вы планируете заниматься таким бизнесом серьезно, стоит все же потратиться на создание сайта, на раскрутку страницы в соцсетях или на маркетплейсе, на оформление ИП. И, конечно же, средства будут необходимы на закупку первой партии товара, какой бы эта одежда ни была. На первых порах желательно также потратиться на рекламу и наработку клиентской базы, ведь именно от этого будет зависеть успех ваших дальнейших продаж в интернете.