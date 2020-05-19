Продуктовая корзина. Какие товары упали в цене и что подорожает до конца года?

Цены на продукты буквально взлетели в конце марта. Все – из-за всемирной пандемии и жесткого карантина. Сейчас ситуация изменилась.

После открытия рынков по всей Украине подешевели овощи, правда, не все. Дорогим удовольствием остаются огурцы и помидоры. А вот за картошку в супермаркетах просят от 10 до 20 гривен. Подешевела морковь - ее продают от 3 до 6 гривен за кило, в зависимости от сорта. Кило капусты сейчас можно приобрести за 14 гривен. Снизились примерно вдвое цены и на такие популярные во время карантина товары, как чеснок и имбирь.

Покупатели говорят - именно овощи покупают в последнее время чаще всего, также молочную продукцию и крупы. Экономят в основном на рыбе и фруктах.

Неля, покупательница

Наверное, мне повезло, я ни на чем не экономлю, как покупала, те же продукты и покупаю. Хватает всего.

То, что мне нужно - сейчас стараюсь больше овощи покупать. Потому что авитаминоз, чего-то свеженького.

Михаил, покупатель

Особенно на овощи, были огурцы, сколько - 22. А сейчас в два раза больше. Наживаются. А шо сделаешь…

Валентина, покупательница

На всем экономим, экономим полностью на всем, цены очень поднялись. А пенсия как таковая... 2 тысячи

Яблоки очень подорожали. А киви и бананы - это исключено. А овощи все равно покупать надо, подорожало-не подорожало - покупать надо.

Больше всего пришлось из-за стоимости продуктов затянуть пояса пенсионерам, говорят покупатели, хотя к постоянной экономии привыкли еще до карантина - из-за низких ежемесячных доходов.

Людмила, покупательница

В первую очередь - овощи, без овощей нельзя, мясное, рыбное там

А цены, мне кажется, на 100 процентов подорожало все. Все подорожало. Продукты, крупы, сахар. Сахар - еще можно поднимать, чуть-чуть, но не настолько же

С 18 мая постановлением Кабмина в Украине на период карантина вводится государственное регулирование цен на товары, имеющие социальную значимость. В этот перечень чиновники внесли гречку, сахар, пшеничную муку высшего сорта, макаронные изделия, пастеризованное молоко, ржано-пшеничный хлеб, яйца, тушку куриную, минеральную воду без газа и сливочное масло жирностью 72%.

Итак, за стоимостью этих ключевых товаров отныне обещают тщательно следить в Госпродпотребслужбе, чтобы избежать спекуляций. И контроль касается именно розничных цен. Одновременно с тем экономисты прогнозируют, что до конца 2020 года украинцам не избежать повышения цен на определенные товары.

В частности, на хлеб, муку и продукты борщевого набора. Если селяне успели посадить огороды, то не все жители городов добрались до дачных участков из-за проблем с транспортом на карантине.

И у поставщиков продуктов прибавилось проблем. Плюс - год может быть неурожайным, поскольку погода неблагоприятна, так товара году будет меньше, прогнозируют эксперты, а цены в течение года поползут вверх.