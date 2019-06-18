Прокуратура через суд хочет вернуть городу элитный участок земли

Прокуратура направила в хозяйственный суд области иск о возвращении к землям запаса города участка стоимостью почти 9 миллионов гривен по проспекту Победы.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, территорию площадью около 0,3 га в 2008 году получило в аренду одно из харьковских предприятий. Согласно договору, участок выделяли под строительство жилой многоэтажки с объектами инфраструктуры и встроенной парковкой. Однако строительство так и не началось. С мая прошлого года арендатор прекратил платить за аренду земли.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды и возвращении участка городу.