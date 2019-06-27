Прокуратура требует вернуть государству сельскохозяйственные земли стоимостью 2 миллиона гривен

Первомайская прокуратура направила в Хозяйственный суд области два иска с требованием вернуть в распоряжение государства с незаконной аренды 48 га земель сельхозназначения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, речь идет об участках стоимостью 2,2 миллиона гривен на территории Нововодолажского района.

В 90-х годах прошлого века эти земли на праве постоянного пользования получил местный житель для создания фермерского хозяйства. В 2017 году владелец земель умер и в соответствии с требованиями законодательства, участки не могли быть унаследованными, поэтому их должны были вернуть в собственность государства.

Однако эти площади без правоустанавливающих документов продолжили использовать родственники умершего владельца.

С целью возвращения сельскохозяйственных земель государству прокуратура обратилась в суд. Сейчас по делу открыто производство, иск находится на рассмотрении.