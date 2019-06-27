 

Прокуратура требует вернуть государству сельскохозяйственные земли стоимостью 2 миллиона гривен

27 июня 2019 г. 9:15

Первомайская прокуратура направила в Хозяйственный суд области два иска с требованием вернуть в распоряжение государства с незаконной аренды 48 га земель сельхозназначения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

По данным ведомства,  речь идет об участках стоимостью 2,2 миллиона гривен на территории Нововодолажского района.

В 90-х годах прошлого века эти земли на праве постоянного пользования получил местный житель для создания фермерского хозяйства. В 2017 году владелец земель умер и в соответствии с требованиями законодательства, участки не могли быть унаследованными, поэтому их должны были вернуть в собственность государства.

Однако эти площади без правоустанавливающих документов продолжили использовать родственники умершего владельца.

С целью возвращения сельскохозяйственных земель государству прокуратура обратилась в суд. Сейчас по делу открыто производство, иск находится на рассмотрении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.