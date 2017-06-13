"Prozorro.Продажи" признали одним из лучших антикоррупционных стартапов мира

13 июня 2017 г. 21:01
Источник: Левый берег
25 просмотров

Системой заинтересовались в Индии.

Проект Министерства экономического развития и торговли, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Transparency International Украина "ProZorro.Продажи" победил на демо-дне финала конкурса антикоррупционных стартапов CitiT4IChallenge в Хайдерабаде (Индия).

Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

"Мы победили в одном из шести демо-дней финала конкурса от Citibank, обойдя сильные проекты из Индии и Кении. В финале из 103 участников вышло 6 победителей. Каждый из которых получит поддержку Citibank во внедрении проекта по всему миру. Завтра я встречаюсь с министром индийского штата Телингана с населением 30 млн человек, он очень заинтересовался нашей системой. Также проект "ProZorro.Продажи" достаточно активно обсуждают на предмет введения и другие участники", - приводятся слова руководителя проекта "ProZorro.Продажи" Алексея Соболева.

Из более чем 70 стран мира и 1000 заявок участников в финал были отобраны 103 проекта. Наибольшее количество проектных решений было предложено от США (24), Индии (18), Великобритании (14). От Украины был один проект.

"ProZorro.Продажи" - электронная система продажи имущества обанкротившихся банков, отдельных сегментов рынка государственного имущества (лес, бывшее в употреблении имущество, непрофильные активы). С использованием системы также должны проводить малую приватизацию.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.