"Prozorro.Продажи" признали одним из лучших антикоррупционных стартапов мира

Системой заинтересовались в Индии.

Проект Министерства экономического развития и торговли, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Transparency International Украина "ProZorro.Продажи" победил на демо-дне финала конкурса антикоррупционных стартапов CitiT4IChallenge в Хайдерабаде (Индия).

Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

"Мы победили в одном из шести демо-дней финала конкурса от Citibank, обойдя сильные проекты из Индии и Кении. В финале из 103 участников вышло 6 победителей. Каждый из которых получит поддержку Citibank во внедрении проекта по всему миру. Завтра я встречаюсь с министром индийского штата Телингана с населением 30 млн человек, он очень заинтересовался нашей системой. Также проект "ProZorro.Продажи" достаточно активно обсуждают на предмет введения и другие участники", - приводятся слова руководителя проекта "ProZorro.Продажи" Алексея Соболева.

Из более чем 70 стран мира и 1000 заявок участников в финал были отобраны 103 проекта. Наибольшее количество проектных решений было предложено от США (24), Индии (18), Великобритании (14). От Украины был один проект.

"ProZorro.Продажи" - электронная система продажи имущества обанкротившихся банков, отдельных сегментов рынка государственного имущества (лес, бывшее в употреблении имущество, непрофильные активы). С использованием системы также должны проводить малую приватизацию.