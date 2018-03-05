Пять лет лишения свободы грозит харьковским тепловикам, из-за которых почти неделю харьковчане в разных районах города остались без обогрева в мороз. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье "служебная халатность"

Уже вторую неделю Харьков живет в состоянии зимнего коллапса.

Морозы, которые догнали регион в конце зимы, показали в каком состоянии находятся тепловые сети.

Первый порыв, который оставил без тепла 310 жилых домов и несколько десятков объектов социальной сферы, произошел 22 февраля на улице Шатиловской. Его устраняли двое суток.

После этого - масштабная авария в районе улицы Благодатной : без тепла остались жители уже почти 700 домов, пациенты больниц , детского и родильного дома, ученики школ и детсадов.

Далее авария на Чернышевской, когда без тепла также остались около сотни домов. Кроме этого, значительное количество аварий произошло на менее стратегических магистралях.

В прокуратуре предварительно расценили такое хозяйствование как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Почему так случилось, и не вызвана ли она нецелевым использованием денег коммунальных предприятий, поручено выяснить полиции.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Ми пам'ятаємо, в жовтні і керівництво комунального підприємства, і керівництво міськвиконкому відвідували, що до по пального сезону готові повністю. На 100 %. Зараз ми будемо з»ясовувати, скільки на це виділялося коштів, ким вони використовувалися, і чи була можливість у міськвиконкому та комунального підприємства уникнути також важких наслідків для міста. Коли мільйонне місто залишається без тепла - це комунальний колапс.

По мнению председателя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, у прокуратуры есть все основания подозревать тепловиков в растрате.

Дело в том, что и руководитель предприятия, и контрагенты ХТС неоднократно становились фигурантами антикоррупционных расследований. В частности, речь идет о незаконном обогащении и сомнительные тендерные закупки по завышенным ценам.

Самый яркий пример - ремонт теплотрассы на улице Благодатной, где, собственно, и произошла крупнейшая авария.

По документам инвестпрограммы, в прошлом году именно на замену этого участка было потрачено более 5000000 гривен.

Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра

Показательная авария именно на Салтовке, в районе медкопмлекса, потому что именно в 17-м году ремонт проводился этой теплосети, конкретно этой магистрали, и как бы были заменены трубы, и в этом же месте прорывает зимой, в критический момент, когда морозы опускаются меньше 10 градусов, труба прорывает. Безусловно, на мой взгляд, следствие должно изучить, проводилась ли вообще, как она проводилась, с помощью каких материалов, скажем так

Готовы ли коммунальщики и чиновники добровольно предоставить эти ответы и документы следствию, в горсовете не комментируют.

Между тем, активисты отмечают, что серия аварий - это не просто основание для следствия в отношении отдельных тепловиков, а задача для общества - требовать переориентирования городского бюджета с PR-проектов команды Кернеса на неотложные нужды горожан.

Ведь в этом году на реконструкцию зоопарка было выделено 800 миллионов гривен, а на целевую перекладку аварийных труб - только 3,5 миллиона гривен, что позволяет отремонтировать менее 1% старых трубопроводов.