Рабочая группа согласовывает методику расчета стоимости медуслуг

09 июня 2017 г. 22:52
Источник: Интерфакс-Украина
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Рабочая группа при Министерстве здравоохранения согласовывает методику расчета стоимости медицинских услуг, сообщил член парламентского комитета по здравоохранению Алексей Кириченко.

"Прошло несколько заседаний рабочей группы, которая согласовывает методику расчета медицинской услуги. Мы с моими коллегами присутствовали на некоторых заседаниях. Сейчас уже идет уточнение этой методики", - сказал он в ходе презентации законодательных инициатив комитета Верховной Рады по здравоохранению в Киеве в пятницу.

Депутат подчеркнул, что при разработке методики расчета стоимости медуслуги, в частности, должен быть решен вопрос оплаты труда медицинских работников.

"Очень важно понять, сколько составит зарплата, если мы в стоимость медуслуги закладываем, в том числе, зарплату врачей. Если мы вводим в сооплату за медуслуги, то оплата врачу должна быть зашита в методологию расчета стоимости медуслуги и объема сооплаты", - сказал он.

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада 227 голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

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