Работники промышленных предприятий Харьковщины получат помощь по частичной безработице

25 апреля 2020 г. 13:35
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На региональном уровне удалось разработать механизм, который позволит предприятиям получить финансовую компенсацию через центр занятости. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Этот вопрос стал одним из главных во время совещания председателя ХОГА Алексея Кучера с руководителями промышленных предприятий области и территориальных управлений центральных органов власти.

«Сейчас, в условиях карантина, для нас главный вопрос - сохранить рабочие места на наших предприятиях», - сказал председатель ХОГА.

Он отметил, что на уровне области проведена консолидированная работа с руководителями территориальных управлений центральных органов власти. Она позволит сотрудникам предприятий, работающим по отдельным графикам, получить финансовую компенсацию.

«Центром занятости было принято решение о поддержке наших предприятий», - сказал Алексей Кучер.

Промышленники Харьковской области, которые обратились в центр занятости, смогут получить помощь по частичной безработице. Для этого необходимо было согласовать ряд вопросов - в частности, в оформлении документов ГФС, Пенсионным фондом и тому подобное. Сейчас это удалось сделать. По информации директора Харьковского областного центра занятости Владимира Миненко, первыми в области такую ​​компенсацию получат 5 предприятий: «Турбоатом», Харьковская бисквитная фабрика, ХКФ «Харьковчанка», «Велмаш-Украина» (г. Дергачи) и «Экипаж» (Первомайский район). В центр уже поступили обращения и других харьковских промышленников, в том числе завода им. Малышева и плиточного завода.

«В Украине мы практически единственные, кто работает по этому направлению деятельности, - отметил Владимир Миненко. - Помощь может выплачиваться в течение максимального срока - 6 месяцев, максимальная сумма, которую мы можем заплатить этим 5 предприятиям, составляет 66 млн грн. Работодатель будет давать конкретно по каждому месяцу списки, сколько людей были в состоянии частичной безработицы и сколько средств мы должны перечислить».

 

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