Рада приняла "антиколомойский" закон о банках

Верховная Рада приняла законопроект №2571-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". За проект закона, известный также как "антиколомойский", проголосовали 270 депутатов.

Документ предусматривает запрет на возвращение национализированного банка бывшим владельцам. Вместо этого, они могут через суд добиваться получения компенсации. Для этого нужно доказать незаконность решения НБУ о национализации, а затем доказать наличие убытков. Размеры убытков определяются на основании капитала банка с учетом качества его активов и объемов погашения банком обязательств перед кредиторами. Непосредственно, размер причиненных убытков определяет международный аудитор. Даже если он признает, что требование компенсации обосновано, это все равно не может быть поводом для отмены и обжалования уже принятого решения НБУ.

При этом, принятие этого закона должно выбить основания для иска о неправомерности национализации "Приватбанка", который сейчас рассматривают в суде. В то же время, законопроект не меняет условия вывода банков с рынка. Основаниями для этого, как и ранее будут уменьшение капитала, потеря ликвидности банком, невозможность возвращать деньги вкладчика.

Напомним, после принятия в первом чтении банковского законопроекта, депутаты зарегистрировали в него более 16 тысяч правок. Для ускорения процесса рассмотрения документа депутаты внесли изменения в регламент Верховной Рады. При этом "Слуге народа" не хватило собственных голосов, как в случае и с принятием непосредственно "антиколомойского" законопроекта в первом чтении.

В свою очередь, "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" вообще не нажимали зеленых кнопок за изменения в регламент. Ведь измененный регламент создает риски для функционирования оппозиции в парламенте и в целом для демократии. 30 апреля Рада поддержала ускоренное рассмотрение банковского законопроекта. Украина не могла продолжить переговоры по новой краткосрочной программе сотрудничества с Международным валютным фондом без принятия во втором чтении законопроекта о банковском регулировании №2571-д.