Рада приняла госбюджет на 2020 год

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении и в целом.

За соответствующий законопроект №2000 проголосовали 280 народных депутатов.

Это самое раннее (по дате) принятие бюджета в истории независимой Украины. Предыдущий "рекорд" принадлежал госбюджету на 2019 год, который был принят 23 ноября.

Доходы госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен.

Дефицит госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен (в первом чтении дефицит госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).

Субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию программы по обеспечению школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен, на улучшение соцзащиты отдельных категорий населения – 3,8 млрд гривен.

Предельный размер госдолга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд гривен и 45,3% прогнозируемого ВВП.

Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга – 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.

Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза №1, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.

В то же время Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 грн/долл. на 2020 год.