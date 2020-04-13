Рада приняла поправки в госбюджет, согласно которым его дефицит увеличился в три раза

Верховная Рада во время внеочередного заседания 13 апреля приняла закон 3279-д "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". За документ в целом проголосовали 249 депутатов. В первом чтении прголосовали 252 депутата.

В частности, на бюджет фонда по борьбе с коронавирусом COVID-19 выделили 64, 9 млр гривень. Министерству здравоохранению на программу государственных гарантий медобслуживания докмуентом предусмотрено 15,8 млрд гривень. Согласно законопроекту, Министерство соцполитики получит 10 млрд гривень на выплату пенсий и надбавок к пенсиям, а также 0,6 млрд гривень на пособия.

Также на 2 млрд гривень законом увеличены доходы общего фонда госбюджета, то есть деньги, которые перечисляет Нацбанк Украины. Теперь сумма фонда должна составлять не 42,7 млрд гривень. На расходы судебной администрации решили выделить на 1,08 млрд гривень больше. Также, согласно закону, частично восстановят расходы на фонд регионального развития в сумме 4,9 млрд долларов – в области образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения.

Законом также предусмотрено выделение средств для помощи членам семей медиков, которые умерли от коронавируса. В то же время сокращены выплаты членам исполнительных органов, наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и т.д.

Согласно закону, дотацию аграриям восстановили в размере 4 млрд гривень.

Кроме того, на строительство аэропорта "Днепр" добавлено 100 млн гривень, на Украинский институт при МИД Украины добавили – 21 млн гривень, а на национальный парк "Софиевка" - 15 млн гривень.

В финальной версии дефицит госбюджета увеличивается в три раза - со 100 млрд до 300 млрд. На фонд борьбы с коронавирусом предусмотрено 65 миллиардов гривень (в марте Шмыгаль хотел 200 млрд). Увеличивается финансирование Пенсионного фонда на 30 млрд и Национальной служба здоровья - на 15.7 млрд. Урезаются субсидии населению на 8 млрд, куча программ для местной власти, образование, культура, спорт и т.д.