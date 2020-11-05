Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2021

Верховная Рада на заседании 5 ноября приняла постановление о выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2021 год.

За проект постановления № 4000-П проголосовало 275 нардепов. Таким образом, проект госбюджета на 2021 год принят в первом чтении. Депутаты предложили увеличить доходы на 20,2 млрд гривен и перераспределить некоторые расходы. Теперь Кабмин должен учесть предложения нардепов, после чего законопроект будет подготовлен ко второму чтению.

Бюджет построен на макропоказателях, которые Кабмин утвердил в конце июля. Прогнозируется, что номинальный ВВП составит 4,5 трлн грн, а его реальный рост — 4,6%, инфляция будет на уровне 7,3%, среднемесячная зарплата составит 13,6 тысяч грн, уровень безработицы — 9,2%, экспорт вырастет на 2,9%, а импорт — на 10,6%. Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил на заседании Рады, что считает прогноз роста ВВП на 4,6% в 2021 году оптимистичным. По мнению Счетной палаты, есть риски, что такой рост не будет достигнут.

Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн (рост на 9,4% по сравнению с планом на 2020 год), а расходы — 1,35 трлн (рост на 5,1%). Предельный дефицит бюджета предлагается установить на уровне 270 млрд грн (6% ВВП по сравнению с 7,5%, или 298,4 млрд грн в этом году).

Финансировать бюджет Минфин планирует за счет заимствований (702,4 млрд грн) и поступлений от приватизации (6 млрд грн). В проекте госбюджета указано, что ведомство планирует привлечь 549,1 млрд грн за счет облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Внешние заимствования составят 153,3 млрд грн (из них за счет облигаций внешнего госзайма планируется привлечь 86,4 млрд грн). На заседании Рады министр финансов Сергей Марченко заявил, что в ходе подготовки бюджета ко второму чтению Минфин планирует уменьшить план по финансированию за счет ОВГЗ и увеличить план по финансированию за счет внешних заимствований.

Согласно законопроекту, на погашение госдолга Украина в 2021 потратит 439,3 млрд грн, а на его обслуживание — 160,5 млрд грн. Также Минфин впервые предусмотрел в проекте госбюджета выплаты по ВВП-варрантам: в 2021 году Украине придется заплатить держателям этих бумаг 1,154 млрд грн.

Что касается борьбы с коронавирусом, то в проекте госбюджета-2021 нет отдельного фонда, который есть в бюджете нынешнего года. Всего в законопроекте предусмотрено 19,4 млрд грн на борьбу с пандемией (15,8 млрд грн по программе медицинских гарантий, 2,6 млрд грн по программе закупки вакцин и 1 млрд грн по программе для предотвращения распространения коронавируса в школах).

По данным Минфина, на образование (вместе с трансфертами) планируется выделить 173,8 млрд грн, на здравоохранение — 156,2 млрд грн, на культуру — 7,5 млрд грн, на спорт — на 7,4 млрд грн.

В проекте бюджета предусмотрено, что с 1 января минимальная зарплата увеличится до 6 тыс. грн, а с 1 июля — до 6,5 тыс. грн. Прожиточный минимум предлагается с 1 июля увеличить с 2189 грн до 2294 грн, а с 1 декабря — до 2393 грн.