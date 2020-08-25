Рада приняла закон о повышении в Украине минимальной зарплаты

Верховная Рада увеличила минимальную заработную плату в Украине до 5 тысяч гривен – месячную и до 29,2 грн –почасовую. "За" соответствующий законопроект №3963 проголосовали 295 нардепов.

Согласно закону, с 1 сентября минимальная зарплата в Украине увеличится на 5,86% – до 5000 гривен.

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы и минимальной зарплатой увеличиваются расходы на повышение размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС. Его размер составит 2225 гривен (повышение – 5,86%).

Также увеличиваются плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц – на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 80 млн гривен.

Отметим, что по состоянию на сегодня минимальная заработная плата в Украине составляет: месячная – 4 723 грн и почасовая – 28,31 грн.