Рада приняла закон о "сплите"

Верховная Рада Украины на заседании 12 сентября приняла за основу и в целом проект закона №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (так называемый закон о "сплите").

"За" проголосовали 296 народных депутатов. Фракция "Батькивщина" отказалась поддержать законопроект – присутствующие на пленарном заседании депутаты воздержались, двое проголосовали "против".

Целью законопроекта является сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг за счет распределения функций Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между другими органами

Законом вносятся изменения в Хозяйственный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях и ряд других нормативных актов.

Изменения предусматривают передачу полномочий Нацкомиссии в части регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов, в системе накопительного пенсионного обеспечения, в управлении имуществом при строительстве жилья и в операциях с недвижимостью Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные полномочия – Национальному банку Украины.

Кроме того, внесены изменения в законы "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" для унификации принципов и порядка осуществления НБУ и НКЦБФ лицензирования и регуляторной деятельности соответственно.

Для устранения избыточного регулирования предлагается отменить закон "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и правительственный Декрет "О доверительных обществах".

Напомним, согласно подписанному в конце 2018 года с МВФ меморандуму, Украина обязалась принять законопроект о "сплите". Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала его в первом чтении. Проект закона предусматривает разделение, или "сплит", функций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг.

В феврале этого года Европейский союз призвал народных депутатов Украины принять закон о "сплите". В представительстве ЕС в Украине отметили, что стабильность финансового сектора чрезвычайно важна для распространения экономических выгод для широких кругов и привлечения большей части населения в экономику страны.

В представительстве также добавили, что украинское законодательство, регулирующее финансовый рынок, должно быть пересмотрено и приближено к законодательству и стандартов ЕС в соответствии с обязательствами Украины в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом.