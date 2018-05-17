Раде в первом чтении поддержала упрощение валютных операций

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №8152 "О валюте", который должен обеспечить переход Украины к модели валютного регулирования по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом"

Об этом сообщает Укринформ.

За такое решение проголосовали 253 народных депутата. Цель законопроекта – установить режим, который обеспечит свободное проведение валютных операций. Упрощение их проведения должно улучшить инвестиционные климат и привлекательность Украины.

Согласно законопроекту, должен определиться категориально-терминологический аппарат валютного регулирования, установиться общий режим проведения валютных операций в Украине и детали их осуществления, а также проведения операций по торговле валютными ценностями и их перемещения и трансграничного перевода.

Законопроект также устанавливает нормы о лицензировании профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора. В частности, уточняется их состав, регламентируются права и обязанности этих субъектов. Нормы урегулируют обмен информацией между субъектами валютных операций, включительно с органами валютного надзора.

За нарушение валютного регулирования планируется налагать санкции. В законопроекте подробно регулируются права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в частности, обязанность предоставлять органам и агентам надзора документы и информацию.

Так, проект закона предлагает отменить действующий Декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.

Напомним, законодательные изменения на валютном рынке подготовил Нацбанк.

В Раду его подал президент Украины Петр Порошенко как безотлагательный.

В Нацбанке подчеркивают, что принятие закона сделает возможным переход Украины к новой - либеральной, прозрачной и современной – модели валютного регулирования.