Раде в первом чтении поддержала упрощение валютных операций

17 мая 2018 г. 14:08
Источник: ТСН.ua
1 просмотр

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №8152 "О валюте", который должен обеспечить переход Украины к модели валютного регулирования по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом"

Об этом сообщает Укринформ.

За такое решение проголосовали 253 народных депутата. Цель законопроекта – установить режим, который обеспечит свободное проведение валютных операций. Упрощение их проведения должно улучшить инвестиционные климат и привлекательность Украины.

Согласно законопроекту, должен определиться категориально-терминологический аппарат валютного регулирования, установиться общий режим проведения валютных операций в Украине и детали их осуществления, а также проведения операций по торговле валютными ценностями и их перемещения и трансграничного перевода.

Законопроект также устанавливает нормы о лицензировании профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора. В частности, уточняется их состав, регламентируются права и обязанности этих субъектов. Нормы урегулируют обмен информацией между субъектами валютных операций, включительно с органами валютного надзора.

За нарушение валютного регулирования планируется налагать санкции. В законопроекте подробно регулируются права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в частности, обязанность предоставлять органам и агентам надзора документы и информацию.

Так, проект закона предлагает отменить действующий Декрет Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.

Напомним, законодательные изменения на валютном рынке подготовил Нацбанк.

В Раду его подал президент Украины Петр Порошенко как безотлагательный.

В Нацбанке подчеркивают, что принятие закона сделает возможным переход Украины к новой - либеральной, прозрачной и современной – модели валютного регулирования.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.