Расследование по кредитам и отсутствие горячей воды: в Харькове обсудили очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ

Общественные слушания по поводу повышения тарифов на горячую воду и тепло коммунальщики объявляют уже второй раз за месяц . В этот раз председатель - глава регионального отделения Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В КП "Харьковские тепловые сети" предлагают вновь изменить цены, несмотря на то, что они выросли недавно - в конце октября. По расчетам специалистов, стоимость повысится приблизительно на 20%. Одна из участниц обсуждения, жительница Алексеевки Людмила подчеркивает , хоть вместе с соседями и поставили общедомой счетчик, платят все равно много. Поэтому отмечает, тарифы растут существенно, а значительного улучшения качества услуг нет.

Людмила, жительница дома по ул. Архитекторов, 34:

Район без воды горячей, вообще! То есть мы сидим и молимся, чтобы у нас хотя бы не отключили отопление. У нас и воды холодной нет. Ничего. Это вот ваши результаты этого хозяйствования, поднятия этих тарифов.

Тем временем, в КП "ХТС" признают, что сети действительно в плачевном состоянии, а в структуре тарифа средства на модернизацию мизерные, львиная доля - выплаты сотрудникам КП и оплата за использованные энергоресурсы - газ и электроэнергию. Уверяют, что над решением проблемы работают.

Евгений Зинченко, заместитель гл. инженера КП "Харьковские тепловые сети":

На данный момент 4 дома по Архитекторов - без горячей воды. Будет в пятницу вода у вас. А всего по Алексеевке всего 120 домов без горячей воды. Это количество каждый день уменьшается. Мы бросили все силы филиалов других и решаем проблему.

Для обновления сетей планируют привлекать средства, полученные в качестве помощи из бюджета города от иностранных партнером, в частности от Мирового банка. Но у общественных активистов возникают вопросы по поводу использования средства. Поскольку накануне появилась информация о том, что Генпрокуратура будет проверять как именно тепоснабжающие предприятия Украины тратили деньги иностранных кредиторов. В ГПУ открыли производство относительно реализации Проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения УКраины", в том числе в Харькове. По статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Сейчас следователи проверяют контрагентов тепловых сетей - компании из Днепра и Литвы. В харьковском КП отвечают на вопросы от активистов, комментируя информацию, частично.

Установлены ли лица, которые своей бездеятельностью допустили эту кражу?

Марина Магомедова, заместитель генерального директора КП "ХТС" по экономике:

Где вы видите в структуре тарифа, которая представлена, кредит мирового банка или какого-либо другого банка? - Из каких средств Харьковские тепловые сети обслуживают этот кредит, если он не входит в этот тариф? - На сегодняшний день мы относим эти средства в расходы будущих периодов.

В региональном отделении Нацрегулятора говорят - все замечания вместе с расчетами специалистов предприятия отправят в Киев. Тарифы начнут действовать только после согласования Нацкомиссии и публикации в газете "Урядовий кур'єр".

Василий Безъязичний, глава отеделения НКРЭКУ в Харьковской области:

Тепловики говорят: "Вот мы два года не поднимали тарифы и нарастили долги. Как снежный ком. Ну, а кто вам мешал обращаться к регулятору и приводить в соответствие эти тарифы? Раньше были, вы ж знаете, дотации, сейчас нет, обосновывайте и мы стоим на том, чтобы наши коммунальные предприятия стабильно работали и біли неубыточными.

На данный момент, по информации экономистов КП "Харьковские тепловые сети", озвученной во время общественных слушаний, убытки предприятия составляют около миллиарда гривен.